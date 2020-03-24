園藝廠商廖慶勇說，松材線蟲病是松樹常見的疾病，目前沒有根治的方法，只能不停吊掛點滴，來穩定病情。（吳建輝攝）

社頭鄉清水岩寺這顆台灣平地最大的松樹，樹高超過九米，樹齡達３百年以上，是彰化縣政府列管受保護樹木。（吳建輝攝）

去年因為點滴吊掛的位置太低，所以部分樹枝末端沒有吃到藥，造成治療的效果不佳，這次特別將點滴從樹木頂端吊掛，來增加藥劑的擴散效果。（吳建輝攝）

彰化社頭清水岩寺前，有一棵高齡300歲的二葉松，去年罹患「松材線蟲病」，樹葉急遽枯黃，經過專業樹醫生治療後，恢復原本綠意，但今年初民眾發現老松樹又出現相同症狀，經診斷發現老松樹除了松材線蟲病復發外，還得了枯梢病，專家學者24日帶著專業機具，在老松樹上吊起點滴，進行治療。

社頭鄉清水岩寺這顆台灣平地最大的松樹，樹高超過九米，樹齡達３百年以上，是彰化縣政府列管受保護樹木，清水岩寺總幹事陳慶福說，早年有園藝商出價３千萬欲收購，但他們不賣，怎麼樣也不能將這棵珍貴的鎮寺之寶賣掉。

在現場施作的園藝廠商廖慶勇說，松材線蟲病是松樹常見的疾病，目前沒有根治的方法，只能不停吊掛點滴，來穩定病情，透過點滴將藥劑注入樹幹中，來阻害松材線蟲入侵，並將其殺死，並添加營養劑來增加樹體抵抗力，降低松樹的死亡率。

清水岩寺總幹事陳慶福說，去年因為點滴吊掛的位置太低，所以部分樹枝末端沒有吃到藥，造成治療的效果不佳，這次特別將點滴從樹木頂端吊掛，來增加藥劑的擴散效果，另外這次還有枯梢病的影響，會增加病菌的傳染速度，也謝謝縣府農業處的幫忙，用最快的速度來協助醫治。

(中時 )