接近阿里巴巴投資部的消息人士稱，阿里近期正在秘密接觸包括太合、滾石等持有大量音樂版權的唱片公司，並與某音樂版權巨頭商談收購事宜。如果收購達成，意味阿里在音樂領域有大動作，或會與騰訊旗下騰訊音樂展開正接競爭。

消息人士未透露關於該筆交易的具體金額以及詳細階段。

阿里於上周宣布，與大陸最大的音樂版權公司太合音樂達成合作，雙方將在音樂版權、Iot智慧設備、在線K歌等領域開啟數位音樂內容合作。

阿里巴巴創新業務事業群旗下的蝦米音樂、天貓精靈以及短音樂創新產品鯨鳴、唱鴨將獲得太合音樂旗下藝人歌曲授權和內容解決方案。據知情人士稱，此次收購也是為創新事業群天貓精靈佈局家庭戰略而出手，旨在圍繞智慧終端設備，擴大豐富家庭娛樂場景。

疫情期間淘寶直播嘗試的「在線直播演唱會」的形式將延續下去，並通過天貓精靈、手機等終端設備，進入用戶的家庭。

有趣的是，騰訊擁有華納音樂、索尼音樂和環球音樂三大唱片公司的獨家版權，但2020年騰訊音樂與環球音樂的版權合作即將到期，觸發版權大戰，包刮阿里巴巴及網易等正加快動作爭取版權。

(工商 )