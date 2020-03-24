台北市萬華區1名49歲黃姓男子21日跟朋友喝完高粱酒後，隔天早上騎車外出卻遇上警察攔檢，他因擔心自己一夜過後尚未退酒，竟猛催油門想逃跑；轄區青年路派出所王姓員警見狀抓住黃機車後方想制止，但反被機車往前拉一路拖行，途中黃男與另1輛機車發生碰撞，員警見狀隨即逮補黃男，經酒測後酒測值達0.59毫克，被依妨害公務與公共危險罪嫌送辦。

警方調查，22日下午，青年路派出所員警王開威執行守望勤務，此時黃男騎車經過康定路時搖搖晃晃，警方研判他疑似酒駕便上前攔查，黃男假意配合放慢車速並停車，警方攔停發覺他酒氣濃厚，立即通報支援酒測器，此時男子啟動機車，王警立刻徒手拉住機車置物架，但黃男仍加速逃逸，王警遭機車拖行數公尺，途中還擦撞另一輛機車，最終重心不穩而摔倒，過程中王警雖遭拖行，導致左腳踝扭傷、警褲破損，但仍奮勇將男子制伏。

酒駕的黃男（49歲）經警方施以酒精測試值高達0.59毫克，除依公共危險罪及妨害公務罪名依法移送法辦外，另黃男拒絕停車接受稽查而逃逸致人受傷及逆向行駛部分，則依違反道路交通管理處罰條例規定依法舉發。

黃男向警方供稱，前天晚間於朋友家聚餐，席間喝了1瓶高粱酒，結束後於朋友家休息至隔日上午10時，欲至另一名朋友家，途中遭警方攔檢，因深怕尚未退酒，才會企圖逃逸，對於造成員警受傷及波及無辜民眾深感後悔不已。

更多 CTWANT 報導

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)