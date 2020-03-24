台北市政府將在26日再度召開都市計畫委員會審議社子島細部計畫，但卻爆出會議紀錄不實，有社子島自救會的10餘位居民今（24）日到台北地檢署控告台北市長柯文哲、副市長彭振聲涉嫌偽造文書，年長居民發出怒吼「市長鴨霸、做賊搶居民財產」。

陪同社子島居民提告的綠色消費者基金會祕書長方儉表示，擔任都審會委員的中原大學建築系教授曾宗光，在2月27日的會議中對社子島開發清楚發言「2年多前環評中的所做的家戶訪查僅有48%受訪，顯然是不夠的」。內容明確且均有錄音、錄影紀錄，但是都審會議紀錄卻是「民眾提到社子島都市計畫僅獲48%地主同意，這部分從都市計畫發展角度上是站不住腳的」。內容與事實不符，明顯偽造公文書。

方儉指出，現在疫情嚴峻，北市府卻堅持在26日開會，讓上百民眾聚集，完全不顧百姓困苦，也可能形成防疫破口。他強調，由於市府紀錄與事實不符，自救會認為市府長期處心積慮要通過社子島的開發案，並完全扭曲曾宗光委員的原意，因此控告柯文哲市長及2月27日當天的會議主席副市長彭振聲涉嫌偽造文書。

自救會的年長居民則表示，居民世代居住社子島，現在都是勤勤懇懇，現在市政府做賊搶走居民財產，大家怎麼會甘願？市長太鴨霸，不顧百姓的困苦。

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(中時電子報)