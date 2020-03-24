日前新北市三重區1名須居家檢疫者，半夜偷跑到北市夜店狂歡，新北衛生局除祭出100萬元重罰，市長侯友宜今天也強調，將動員警力不定時進行突擊檢查，夜間也會由防疫人員抽樣撥打防疫手機，確定檢疫者未違規。

侯友宜說，雖然政府針對居家防疫者，都有發放防疫手機，要求檢疫者隨時都要接電話，防疫人員也會隨時打電話確認行蹤。但體諒居家檢疫者需要休息，所以一般不太會去干擾人家，沒想到白天沒問題，晚上就溜出去了，而且手機還故意不帶，就放在家裡。偵測手機訊號，也是在家裡，這樣就可以瞞過防疫人員了。

所以，已交代警察局，派員警不定時的到社區管委會進行抽測、突襲檢查，現在就算是夜間，偶爾也會抽測幾個個案電話。同時，也要求警察局做報告分析，發現個案異常，就主動到住處突擊檢查，在認為最不會檢查的時間突擊查測，彌補以往的查訪漏洞。

侯友宜說，新北市目前有12416居家檢疫個案，是全台數量最多的城市，為了彌補防疫手機放在家裡，檢疫者卻到處趴趴走的漏洞，會開始慢慢調整查訪方式，甚至由警察機關針對所有個案，進行安全性評估分析，以刑事偵查的方式建檔研判，找出最有可能有狀況的個案，進行突襲抽測對象。

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(中時電子報)