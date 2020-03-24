民眾黨立委賴香伶年兩年前被打傷的刑事案件今(24)日二審宣判，嫌犯李明彥改判拘役58天，賴香伶表示，雖然身為被害人「不認同任何使用人身暴力攻擊的行為來表達社會訴求」，但對於法院的判決，她強調完全予以尊重。

賴香伶指出，事實上在二審最後一次言詞辯論時，她便請告訴代理人代為表達希望法院能從輕量刑，她認為「嚴刑峻罰本來就不是推動社會進步的好方法」，更重要的是，基於長期參與勞工運動的經驗，從某個層面來看，她也了解被告確實是台灣勞動法制未健全的受害者。

在前年十月時，李明彥闖進當時還在台北市勞動局擔任局長的賴香伶辦公室，並持鋼筋打傷她的頭部，導致賴香伶緊急送醫縫了11針，李嫌則趁亂逃走。之後李明彥遭北檢依重傷害等罪起訴，北檢一審宣判李明彥3月徒刑，得易科罰金9萬元，二審則改判拘役58天。

賴香伶說，刑事案件對她而言已經結束了，如何繼續在崗位上，繼續監督、促進台灣勞動環境的健全，才是現在跟將來最需要投入的工作。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)