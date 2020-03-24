崔振赫首次與實力派演員朴誠雄合作演出改編自超人氣網路漫畫的《Rugal：無淚交鋒》，崔振赫笑談兩人第一次碰面的地點其實是健身房，當時他剛運動完，尚未梳洗，模樣邋遢，還戴著口罩和帽子，因而一直猶豫到底要不要去和朴誠雄打招呼，最後仍然硬著頭皮過去問候，「還好我有去打招呼，後來在聚餐的時候，前輩講這件事講了十次呢！」

朴誠雄透露他尚未成名前有聽前輩提過，就算對方不認識自己也要去打招呼，「可能是我的外型看起來很冷酷，所以有人看到我都不打招呼。看到振赫特地從遠處跑來打招呼的模樣，我就覺得他很不錯。」朴誠雄開玩笑表示，若當時崔振赫沒來打招呼的話，自己可能就不會接演這齣劇了。

劇中崔振赫飾演的菁英警察姜基範，因暴力組織而失去心愛的妻子、雙眼失明、還被冤枉成殺人犯，最後選擇加入特殊警察組織「Rugal」，化身機械人類，成為「人間最強兵器」，對抗由朴誠雄所飾演的大反派。崔振赫笑說武打戲真的超級多，拍起來相當不容易，但說到體力，不得不提三年內主演五部戲的朴誠雄，屬於冷面笑將的他戴著墨鏡自行爆料，除了有靠運動維持體力之外，另外的撇步就是喝酒，邊講還不忘老練地比了個喝酒的動作。

在《Rugal：無淚交鋒》中，女性觀眾可以欣賞到崔振赫為愛妻復仇令人心疼的帥氣模樣，男性觀眾則能看到崔振赫化身最強人間兵器打擊罪犯的精彩場面。對於自己飾演的姜基範一角，崔振赫笑稱就像是漫畫《灌籃高手》中的主角「櫻木花道」一樣，相信大家看了會有同感。朴誠雄則表示這次的反派強度可是不同以往，在拍攝現場的他簡直就是完全失常，像瘋子一樣發揮出120%的使壞程度，演起來相當過癮。而當被問到收視公約時，崔振赫答覆說若收視率能超過之前《隧道》的9%，他便會樂演第二季作為回報。《Rugal：無淚交鋒》28日起每周六日晚間23:30在Netflix與韓國同天上線。

劇中崔振赫化身最強人間兵器，打擊罪犯。（圖／Netflix提供）

崔振赫（右）表示外型冷酷的朴誠雄，其實是拍攝現場的氣氛製造者。（圖／Netflix提供）

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(中時電子報)