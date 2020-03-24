新冠肺炎擴及全球，西班牙的疫情規模，在歐洲僅次於義大利。目前西班牙累計逾3.5萬人確診及2300多人死亡，當地衛生部23日通報462起死亡病例，創下最高紀錄。其中，首都馬德里疫情最嚴峻，網路流傳有患者躺在走廊地板，等待醫護人員治療。另外，市政府也批准將複合式溜冰場「冰宮」（Palacio de Hielo）改為臨時停屍間。

《每日郵報》報導，網路上流傳一段影片，場景視在馬德里醫院，現場湧入大批病患，候診區椅子也全被坐滿，甚至有許多人躺在走廊地板等待診治，時不時還會聽到患者咳嗽聲音。根據西班牙勞工總工會代表加西亞（Javier Garcia）說，急診病房人數是平日的3倍，沒有病床的患者有人甚至在椅子上等待超過30小時。

另外，據《國家報》報導指，馬德里Palacio del Hielo溜冰場將提供場地，充當臨時停屍間，提議已獲當局批准，目前西班牙政府已委由軍方改裝「馬德里展覽中心」充當戰地隔離病院。

馬德里展覽中心充當戰地隔離醫院。（圖／美聯社）

包括馬德里市長馬丁尼茲阿爾梅達（José Luis Martínez-Almeida），也致函給衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，馬德里每天逾150人死亡，公立喪葬服務體系的作人員缺乏防護設備，在未收到醫療防護用品前，不再接收新冠肺炎病患遺體。

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(中時電子報)