健嬅獅子會捐12萬防疫經費助高市醫師公會添物資。（柯宗緯攝）

高雄市醫師公會理事長賴聰宏（右）感謝健嬅獅子會拋磚引玉捐贈防疫經費。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情當前，顯見人性兩樣情，除了惹麻煩、不願配合防疫工作的民眾之外，也有人不忘送暖。高市健嬅獅子會今（24）日捐贈高市醫師公會12萬元「購置防疫物資經費」，並將平均分配防疫物資至千家診所。

今日賴聰宏率領副理事長張榮州及常務理監事幹部代表接受。建嬅獅子會成員主要由許多醫師夫人所組成，這一次發揮愛心捐助醫師公會。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏表示，最近防疫物資，像是口罩、額溫槍一直缺乏，感謝健嬅獅子會贊助經費，提供高市醫師公會購買防疫物資，添購酒精棉片、棉花、紗布、棉花棒、額溫槍，提供站在第一線的醫師，將平均分配給1000多家診所，保護醫師、家屬以及病患。

賴聰宏感謝拋磚引玉之舉，希望社會各界也能夠響應並提供更多的醫療防疫物資讓第一線的醫療工作人員能夠安心做好做滿防疫工作，讓疫情能夠早日遠離，國人能早日回歸正常生活。

健嬅獅子會會長董蔡愫霞表示，感謝辛苦的基層醫療診所人員保護人民健康，這次募集12萬作為防疫物資經費，用來添購防疫物資協助基層診所、工作人員，也期盼疫情儘早落幕，國人能平安健康。

(中時 )