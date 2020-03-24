對抗新冠！泰國26日進入緊急狀態 恐實施宵禁 15:552020/03/24 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情升溫，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今日宣布，泰國自26日起進入緊急狀態一個月，屆時總理將有權實施宵禁、禁止國內旅遊、限制人民行動等。 泰國新冠肺炎疫情升溫，每日都新增上百例確診病例。 (中時電子報) #26日 #進入緊急狀態 #泰國 #泰國總理 #全國 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國兩會何時開 視地方補開狀況 04:092020/03/20 焦點新聞 和碩26日法說 業內外皆美 04:092020/03/22 財經要聞 全美第一槍！26日起入境夏威夷須隔離14天 10:262020/03/22 國際 這不是詐騙簡訊！網購口罩26日起可領取 13:572020/03/22 生活 趕上榴槤外銷旺季 德翔海運 開泰國第八條航線 04:102020/03/23 產業．科技 永山實業打造泰國Yamato台灣工業區 04:102020/03/23 證券．權證 法進入緊急狀態 新冠首奪醫師命 08:262020/03/23 國際 從美國入境日本人士 26日起待命2周 14:502020/03/23 國際 雙北論壇26日登場 共享防疫SOP 17:302020/03/23 政治 共享SOP 雙北論壇26日登場 01:202020/03/24 地方新聞 國際熱門新聞 川普證實了！第一夫人接受新冠檢測 結果出爐 - 國際 別聽醫生的 川普很快會讓美開門做生意 - 時事 紐約州禁足令 攝影師輕生 稱這生活怎麼過 - 國際 對抗新冠！泰國26日進入緊急狀態 恐實施宵禁 - 時事 超過250遊客病了 澳拒華麗號郵輪停靠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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