因應新冠肺炎疫情升溫，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今日宣布，泰國自26日起進入緊急狀態一個月，屆時總理將有權實施宵禁、禁止國內旅遊、限制人民行動等。

泰國新冠肺炎疫情升溫，每日都新增上百例確診病例。

(中時電子報)