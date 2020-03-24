民眾擔憂據傳有航空公司機師確診，但消息未公開，對此中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，據悉為2名貨機機師，而若有機師確診，所有同行者必將匡列，可不必太過擔心。陳時中也指出，目前的疫調是做到只要是可疑者一定不會放過，沒有被調查到的表示並不用那麼擔憂。

(中時 )