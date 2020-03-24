2機師確診 指揮中心：沒被匡列不必擔心 15:592020/03/24 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心證實有兩貨機師確診。（摘自中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾擔憂據傳有航空公司機師確診，但消息未公開，對此中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，據悉為2名貨機機師，而若有機師確診，所有同行者必將匡列，可不必太過擔心。陳時中也指出，目前的疫調是做到只要是可疑者一定不會放過，沒有被調查到的表示並不用那麼擔憂。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣 #新型冠狀病毒 #指揮中心 #機師 #確診 #匡列 #擔心 #擔憂 也許您會感興趣 推薦閱讀 今新增24例境外移入 3例本土 再1死 15:542020/03/20 生活 苗縣議員質詢曝疑似個案資訊 衛生局收集事證送警局調查 16:412020/03/20 生活 我國再添27確診案例 病例達135例 16:162020/03/20 生活 每日多更多？我國新冠肺炎確診大增27例 16:412020/03/20 生活 土耳其旅遊團再爆案外案！搭同班機旅客也確診 20:452020/03/20 生活 新聞透視》NBA陷新冠風暴！顧隱私或止謠言 公布名單陷兩難 04:102020/03/21 運動天地 台添16確診案 境外移入13本土3 04:102020/03/23 焦點新聞 一眉哥秀肌肉 駁確診傳言 04:102020/03/23 運動天地 豐田主力車生產線2員工確診 10:512020/03/23 國際 新冠病毒回馬槍 再襲亞洲 01:202020/03/24 國際大事 生活熱門新聞 新冠肺炎症狀變了！這2點跟流感最不一樣 - 生活 百年難得一見！起底張上淳超狂家族 醫曝他私下為人 - 生活 台灣疫情還有兩個月 陳時中：封城準備已就位 - 生活 扯！留美學生返台居家檢疫 竟揪友回家開趴 - 生活 國內累計215人確診 29人解除隔離 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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