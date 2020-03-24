大陸女星徐嬌演出《長江七號》爆紅，如今赴美國加州就讀藝術中心設計學院，不過受到新冠肺炎影響，日前緊急飛回大陸展開14天隔離生活，未料卻遭酸民劉言狂嗆，而她也不甘示弱留言反擊，雙方隔空交火引發議論。

徐嬌日前從美國回到大陸防疫，並聲稱「祖國是世上最安全的地方」，沒想到卻遭網友質疑她耍特權，認為她為何能在家中自我隔離，並非與一般人一樣集中隔離，更嘲諷：「現在這些小鮮肉演員，不僅演技垃圾，人品也不怎樣」，對此徐嬌曬出杭州健康打卡APP上的截圖，並強調自己居家隔離是合乎規定，而且嚴格遵守社區安排，絕對不是特權，加上健康碼上都寫了可以居家隔離，不忘反問酸民：「不知各位還有什麼疑慮」？

徐嬌微博全文。（圖／徐嬌微博）

對此網友也紛紛留言力挺：「普通人也是自我居家隔離14天，理解不了為什麼他們會覺得明星有特權」、「本來就可以居家隔離啊 不知道他們在酸什麼」。

(中時電子報)