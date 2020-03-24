英業達(2356)今舉行線上法說會，總經理巫永財表示，新冠疫情的衝擊下，首季表現不如預期，但英業達大陸廠3月復工率可達95%，第二季會比首季成長很多，目前滿手訂單客人追著跑；至於下半年目前能見度不高，要看歐美的需求是否下滑。英華達總經理何代水則表示，今年的新冠疫情，看到2個產品亮點包括居家辦公的Smart Speaker和居家學習的5G Communicator。

巫永財表示，英業達第一季營收較低，主要是因重慶廠的復工率在2月較低，3月逐漸上軌道。上海復工率優於重慶，就產品面NB來看，英業達的NB ODM以商用NB為主，受疫情影響不大，而數據中心也和原規畫相差不多。就整體營收來看，今年上半年和去年同期比會略差一些，疫情是主因。

在伺服器和數據中心，先前英業達原預估今年有高個位數的年增，但目前要看疫情在下半年的發展。

英華達總經理何代水表示，英華達的生產主要在上海和南京，春節期間有一萬人加班，疫情期間因管理得宜，復工率在2月初還有85%，相較其他公司表現佳，前3個月英華達都持續出貨中。至於分散產區上，消費性電子產品去年因貿易戰，英華達也執行分散生產，一部分轉到馬來西亞生產，但今年又發生了疫情，馬來西亞的外包廠停止生產關廠，只好又再移回上海生產。較令人憂心的是，目前市場和客戶都有受新冠疫情波及，客人改為居家上班，英華達也如臨深淵，認為此將對消費端衝擊較大。不過因居家上班和居家學習的需求，也看到Smart Speaker和5G Communicator的產品亮點。

(時報資訊)