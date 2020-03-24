國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛國際（6670）去年營收創歷史次高，24日召開董事會，決議配發現金股息8元。

復盛董事會同時決議，為了簡化組織架構並整合內部資源，擬將子公司Extensor World Trading Limited予以解散清算。

復盛2019年全年營收約171.87億元，僅低於2013年的182.5億元歷史高點。

(工商 )

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