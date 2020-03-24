復盛擬配發8元現金股息 16:012020/03/24 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內高爾夫球桿頭代工龍頭復盛國際（6670）去年營收創歷史次高，24日召開董事會，決議配發現金股息8元。 復盛董事會同時決議，為了簡化組織架構並整合內部資源，擬將子公司Extensor World Trading Limited予以解散清算。 復盛2019年全年營收約171.87億元，僅低於2013年的182.5億元歷史高點。 (工商 ) #復盛 #董事會 #決議 #擬配發 #元現金股息 也許您會感興趣 推薦閱讀 新產董事會通過買庫藏股及股利配發 13:582020/03/20 財經 潤隆去年EPS下滑至2.13元 擬配發股利4元 15:402020/03/20 財經 興采董事會決議 公開收購聚紡40%股權 16:372020/03/20 財經 興富發去年EPS達2.66元 擬配發Q4股利2元 18:052020/03/20 財經 慧洋去年EPS 3.38元 擬配發股利1.75元 19:052020/03/20 財經 《股利-航運》慧洋-KY擬配發1.75元股利，現增延後辦理 08:022020/03/23 財經 中鋼董事會決議 通過投資94.287億元進行環保工程改善案 14:252020/03/23 財經 疫情衝擊未上市櫃公發公司財報 4月底前可申請展延 17:022020/03/23 財經 眾達2019年EPS4.22元 擬配發現金股利3.5元 18:112020/03/23 財經 中航去年EPS1.63元 董事會決議配發現金股利0.8元 18:492020/03/23 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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