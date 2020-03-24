最近碰到民眾著急打來要口罩，但我生不出來只能盡量協調。我擔任新北市議員鍾宏仁助理已經5年，因為新冠肺炎疫情，民眾爭搶口罩，口罩供不應求，買不到口罩的民眾心急之下，會打來議員服務處詢問口罩。原本許多公開行程、會議因為新冠疫情影響順延、甚至取消，其實有時候對民眾滿不好意思的，但也沒辦法。祈禱疫情能夠盡快趨緩，也希望民眾們身體健康。

最近議員許多公開場合、餐會都因為疫情取消；參加重要會議時，主辦單位也會要求出席的人員戴上口罩、量測體溫後進場；但是地方餐會、里民活動等等，大部分都會取消，主要是為了避免群聚感染，我知道民眾心裡應該都滿失望的，但為了身體健康，希望民眾能共體時艱。

唯一沒有因為疫情取消的就是「公祭」的行程，但原本與喪家「握手致意」的動作，大家都改成「拱手作揖」代替，公祭的場合中，民眾大部分也都滿有衛生觀念的，都會自行戴上口罩，代表政府在宣導衛生觀念時非常有成效。

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(中時電子報)