因為新冠肺炎疫情爆發，各國陸續施行鎖國政策，有台灣人於3月10日參加旅行社行程，前往當時、尚未發布旅遊疫情警示的南美洲5國遊玩，沒想到在入住當地旅館後，原本開心的行程全部走樣，還差點回不了家。

因應疫情升溫，祕魯在3月16日宣布封鎖邊境、國內開始戒嚴，造成當地有超過100名的台人滯留。根據《ETtoday新聞雲》報導，雄獅旅行社23日晚間，自費400萬包機，將滯留的其中72名台灣人，平安送返回台，而當時負責的領隊，就是有著29年帶團資歷的王智弘。

王智弘表示，祕魯鎖國後，雄獅旅行社有2團、一共40人滯留，他的團員共有14人；當時台灣尚未對當地發布旅遊警示，一行人在14日抵達亞馬遜 Puerto Maldonado、入住完全無法與外界取得聯繫的飯店後，原本悠閒的旅程瞬間變調。

王智弘表示，飯店人員16日通知他們祕魯宣布鎖國，所有國際航班禁止起降，要他們趕緊收拾行李離開飯店，行程原定先去庫斯科，再從玻利維亞離境，但因玻利維亞邊境也關閉，當下決定取消行程，先想辦法搭機前往祕魯首都利馬。

經台灣雄獅努力協調後，整團終於順利搭機抵達利馬。原本預計等秘魯閉關15天後再離開，但是擔心有變數，雄獅決定自行包機，將滯留的兩團40人，一起撤離。由於祕魯當時以經鎖國，僅限撤僑班機能離開，祕魯軍方皆持槍在街道上管制，沒有通行證的人無法隨意出門。所幸旅行團透過台灣駐秘魯代表處協助，包括駐祕魯大使李岳融、組長黃華俊、秘書蔡佳蓉秘書等人大力協助，順利申請通行證並全程陪伴，讓遊覽車能從飯店經過重重關卡順利進入機場。

王智弘回憶，他們抵達機場時外面還有抗議人潮，嚇得大家不敢下車，就連登機後，也在飛機上等了1小時才起飛前往邁阿密。一行人抵達邁阿密住一晚後再飛往舊金山，接著才從舊金山搭長榮航空返抵國門，王智弘表示，一直到上了長榮班機，自己才真正放鬆，熟睡了10個半小時。

王智弘稱自己這次帶的旅行團團員，大家全程都很配合旅行社安排，彼此互相加油、鼓勵，當他們終於飛抵利馬時，還有一位女團員握著他的手邊掉淚邊感謝他，也讓他不自覺掉淚。

(中時電子報)