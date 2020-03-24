新北環境稽查重案組20日破獲跨縣市非法土石清運案，來自台北市北安路一營建工地，涉嫌將剩餘土石方交給清運業者，企圖運往五股垃圾山傾倒，幸被警覺性高的清潔隊員發現，通報環境稽查重案組查獲此案，當場依違反《廢棄物清理法》第告發，將處30萬元以下罰鍰並通報北市追究工地責任。

環保局表示，本案是20日由機警的清潔隊員巡查五股垃圾山附近環境整潔時，發現該砂石車行跡可疑，並停靠於隱蔽處，接近觀察後發現車斗後方路面有些許剩餘土石方，且與車斗內載運物相似，立即通報重案組稽查員及警察局蘆洲分局警員趕赴現場。

該駕駛起初表示因車斗閘門損壞，致洩漏剩餘土石方，絕非有意傾倒，重案組立即要求業者出示流向證明聯單，業者卻百般拖延無法提供，當場被依違反廢棄物清理法第9條規定告發處分，並要求業者交代剩餘土石方出處及目的地。

業者自知難逃法網，最後供出剩餘土石方來源為北市北安路536巷一處營建工地，重案組成員押送車輛前往該工地，並聯繫北市環保局共同查核，押送車輛期間，業者還故意龜速行駛於國道，並反向開啟方向燈、偏移車頭，欲擾亂跟車作業，最後仍順利北安路工地。

工地現場人員先表示不知情，不認識該清運業者，後經重案組人員提醒偽變造說詞與資料恐有涉及刑責，又改稱剩餘土石方的確由該址運出，因疏漏而未給予聯單，重案組與北市環保局立即命該清運業者將剩餘土石方回置工地，不得繼續載運出場。

環保局強調，五股垃圾山環境整頓是現在進行式，不僅要整頓、更不容許違規業者繼續肆意破壞，新北市由警察局、環保局及相關局處共同組成之新北環境稽查重案組將持續加強查緝以合法掩飾非法、破壞國土及污染環境者，更將從嚴從重處分，絕不寬貸。

(中時 )