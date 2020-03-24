從2009年10月動工的台中捷運綠線，歷經11年的時間，台中市府不只力拚年底通車，還可能會提前，台中市長盧秀燕24日表示，目前持續密集進行相關測試，「只會提前，不會延後不能再拖、也不能再等」，希望今年底前順利通車。

台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，從第一站坐到最後一站需要32分鐘，服務時間將自早上6時至晚間12時，尖峰時間每5分鐘一班，離峰時間8分鐘一班，深夜時段(晚間11至12時)班距將減到15至20分鐘一班，同時略降車速，避免深夜產生噪音。

台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運綠線是中市公共運輸提升的新紀元，雖然行政院表訂12月底通車，面對市民殷殷期盼，中捷會全力以赴，確保在安全穩定的前提下，達成提前通車目標。市長盧秀燕強調，一定要做到安全便利，讓市民安心乘車。

市府今日舉行市政會議，由台中捷運公司董事長林志盈簡報109年台中捷運綠線通車營運計畫。盧秀燕表示，希望今年底前順利通車，感謝中捷這段時間積極進行上路前準備，未來也要不定期向市民說明籌備進度，公開透明。

林志盈說，中捷公司於今年2月3日接管全線站及路軌，除了6站、7個出入口的土地開發區域尚未完工，已全部接手；目前正進行前置穩定性測試，每8分鐘開出一班車，4月起將進行尖峰5分鐘、離峰8分鐘發車測試。

5月起除了持續進行發車測試、人員專業訓練、災害事件模擬演練，預定自5月25日至7月26日進行穩定性測試，8月1日起報請市府初勘、履勘，10月31日起試營運及正式通車。

在捷運票價訂定，林志盈表示，票價已於2月7日經市府運價審議委員會審議完成，初步規畫前5公里20元起跳，5公里後，每兩公里5元，單程最多50元，預計下周送市政會議通過後，再提送市議會審議通過後公告實施，後續將針對不同客群的旅客推出旅遊票、定期票等，提供市民多元優質選擇。

(中時 )