國民黨立委吳斯懷今日於立院議場總質詢表示，台灣是海島國家，能源全靠進口，但執政黨卻把燃氣發電比例提高到50％，萬一中國封鎖海運，台灣恐將斷氣。經濟部長沈榮津回應，會從購買地分散風險，也會提高國內儲存量。

吳斯懷質問，台灣天然氣有99％依賴進口，請問有哪個國家是自己國內不生產天然氣，但能源配比卻超過50％？經濟部長沈榮津回應，過去的火力發電中，燃煤佔了40幾％，如今台灣社會希望能夠減少汙染，所以才減煤加氣。

吳斯懷說，這件事大家都清楚，但是沒有一個國家是不產天然氣卻有這麼高的配比。比方美國國內可自產頁岩氣，但美國的天然氣發電也不過佔31.7％，沈榮津回應，各國國情不同。

吳斯懷指出，依經濟部資料顯示，台灣的燃氣槽容量最多只夠用2周，若到夏季用電量高峰期，可能7天就用完。但擴建儲氣槽的進度和環評問題卻仍無法處理，如果發生颱風導致燃氣船進不了港，或中國打壓封鎖海運，台灣能源安全存量恐會有問題。

沈榮津回應，未來會擴建燃氣槽達21天儲存量，目前桃園永安、台中接收站都有考慮，目前都在進行中。而運輸航線上，會做整體規劃，南海航線的燃氣船量，也會做調整，盡量將風險降到最低。

(中時 )