就在國際精品龍頭LVMH集團宣佈旗下化妝品牌包括Dior、Givenchy、Guerlain等投入消毒洗手液生產行列之際，法國克蘭詩（Clarins）集團早已低調產出首批乾洗手抗疫商品，計14,500瓶（每瓶400毫升）乾洗手已捐贈至醫院。

克蘭詩集團指出，新冠肺炎（COVID-19）是全球所共同面臨的健康危機與考驗，團結面對、積極抗疫，是企業所應承擔責任。法國克蘭詩集團自創立以來，持續致力投入環境保護與人文關懷的企業社會責任行動，面對嚴峻疫情自應當發揮當仁不讓精神，決定規模性投入乾洗手生產，持續捐贈給醫療單位協助抗疫。

克蘭詩集團位於法國蓬圖瓦茲（Pontoise）、斯特拉斯堡（Strasbourg）、亞眠（Amiens）的三家工廠，已將首批生產之14,500瓶（每瓶400毫升）乾洗手捐贈至醫院，此為集團首波行動，以工廠所能負荷的最大產能，將持續且長期地投入乾洗手生產，傾力支援抗疫。

(工商 )