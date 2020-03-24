受此波疫情衝擊，國內股市回檔修正了近三成；紡纖族群中的大宇(1445)、台富(1454)、集盛(1455)的股價也跌到了近十年來的低點，而這些個股的股價淨值比也來到0.5元上下，為維護股東權益及公司信用，集盛、大宇、台富都已祭出庫藏股。

以聚酯長纖梭織布 聚酯加工絲為主要產品的大宇，目前的每股淨值12.79元，以昨〈24〉日股價收盤6.3元計，股價淨值比在0.49。

集盛主要的營項以尼龍粒、加工絲(DTY)、尼龍絲等產品為主，24日收盤價5.19元，目前每股淨值12.12元，股價淨值比更低到0.42。

受到油價下跌、中美貿戰、東南亞市場供應鏈崛起等因素，紡纖原料加工絲、尼龍等產品價格從去年下半年開始走跌，導致國內紡纖中游廠2019年的營運面臨近十年來的低潮。

在產品價格下跌、東南亞市場搶單下，集盛去年的財報出現3.02億元的稅後虧損，每股虧損0.49元，是近十年來的最差。

集盛董事會已決議，即日起至5月22日，在每股3.41元-10.05元間，買回6萬張庫藏股。

2019年合併營收13.7億元，年衰退12.83%的大宇認為，國內的紡纖產業現況，面臨韓國、中國、印度等國競爭壓力；缺乏區域經濟自由貿易協定；以及中美貿易戰後，台灣紡織產業出走，紡纖廠面臨「空洞化」的侵蝕，經營環境日益艱困。

大宇的股價也在上周跌到近十年來的低點；董事會已通過決議，自即日起至5月20日，在5～9元區間，買回1萬張庫藏股。

至於以紗、成品布、胚布等產品為主要營項的台富，去年的營運雖還處於成長軌道、股價淨值比0.59；不過，股價上周在跌破了長期底部7元後，董事會也決議，為維護股東權益及公司信用，祭出庫藏股。從即日起5月20日，在每股6～10元區間，買回1萬張庫藏股。

(工商 )