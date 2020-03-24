應廣科技將於3/27上櫃掛牌 16:142020/03/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 應廣科技公司（6716）預計於3月27日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日在辦公大樓十一樓舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請應廣科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 應廣科技公司主要從事微控制器之開發與設計，108年度之營業收入為5億2,167萬元，稅後淨利為7,142萬元，每股盈餘為3.48元。 (工商 ) #應廣 #上櫃掛牌 #科技公司 #將於 #上櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 緋聞男主角不是GD 小松菜奈、菅田將暉交往6個月 15:212020/03/20 娛樂 疫情試煉人性 精神暴力更致命 04:092020/03/21 焦點新聞 台灣權王－中國信託證券 台股等待止穩 留意強勢股權證 04:102020/03/21 產業特刊 棒球》魏應充贊助追夢 3球員成田中將大學弟 11:082020/03/21 體育 「誰是大贏家？」疫情期間受惠股 老牌證券告訴你六大類走勢 08:162020/03/23 財經 《店頭市場》亞洲藏壽司上櫃申請案通過 08:362020/03/23 財經 櫃買中心致力維持證券市場正常運作 09:312020/03/23 財經 《店頭市場》櫃買防疫出招，確保證券市場正常運作 10:342020/03/23 財經 《店頭市場》應廣27日每股42元上櫃 15:062020/03/23 財經 《興櫃股》重訊待公布，安特羅今起暫停交易 08:192020/03/24 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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