應廣科技公司（6716）預計於3月27日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日在辦公大樓十一樓舉辦上櫃掛牌典禮，上午9時整進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請應廣科技公司，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

應廣科技公司主要從事微控制器之開發與設計，108年度之營業收入為5億2,167萬元，稅後淨利為7,142萬元，每股盈餘為3.48元。

(工商 )