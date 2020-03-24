行政院日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，其中，針對第15條給與行政院核定的「國家重大建設」的彈性條款，被質疑是空白授權。民進黨立法院黨團今提出黨團版修正草案，未納入第15條文修正條文。對此，民進黨立委管碧玲表示，黨團曾經試圖以限縮在對土地友善的領域，在新能源、文化及農業等國家重大政策給予彈性，並展開溝通，最後仍然沒有取得共識，她感嘆，防疫期間，溝通起來，確實是「卡卡的」

民進黨團所今在立法院程序委員會提出「國土計畫法」修正草案，增列為本周五立院院會報告事項，將在院會闖關，希望交付委員會審查。有別於黨團日前舉行記者會公布，要把第15條「行政院核定之國家重大建設」可以作為變更國土計畫事由，限縮在新能源、文化及農業等3領域，黨團版本未納入，僅修訂45條、第47條，兩個有關時間延長與施行日期的條文。

面對第15條修訂條文未納入黨團版本，負責審查的內政委員會召委、綠委管碧玲今透過臉書表示，無論是認為國土計劃面對局部調整的彈性需求，應該給予國家重大政策面對國土計畫可以因應的途徑，持這種看法的內閣成員，仍然沒有放棄說服，沒有改變他們的預測和主張；而認為國土計畫不能開後門、不能棄守，主張剛性的國土計畫的民間意見、與反對黨主張，兩邊都很難被說服。

管碧玲說，幾經協調，曾經考慮先在委員會排公聽會，種種思考，都面臨「沒有足夠的時間縱深和社會氛圍，來理性溝通」的困境，要有共識，遙不可及。

黨團最後決定只處理時間的問題，在昨天提出草案，今天通過程序委員會的處理，預計這個禮拜五將會完成付委。管碧玲認為，這樣的決定，沒有如釋重負的感覺，因為各種思考的片面性並沒有被整合，防疫期間，溝通起來，確實是「卡卡的」。

(中時 )