新竹一名廖姓企業家和妻子結婚多年，但廖男卻在外和小三黃女交往長達10年之久，去年廖妻意外在丈夫的電腦內發現丈夫與黃女的親吻照及裸照，讓她氣得向黃女提告，求償200萬元，經法官審理，判黃女須賠償40萬元。

廖姓企業家和妻子結婚40多年，去年6月，廖妻在使用丈夫手機及電腦時，發現多張丈夫與黃女數次國內外旅遊親密合照，照片中2人擁抱、接吻，就像夫妻情侶一樣，除此之外，還有數張黃女裸照；而手機的通訊軟體有和黃女女兒談及與黃女交往出遊、分手之訊息等情事；在廖妻逼問下，廖男才坦承已和黃女交往多年，除金援外，2人更發生性行為。廖妻認為黃女明知廖男已婚，仍與他交往並發生性行為，因此向黃女求償200萬元。

但黃女表示，廖男為企業公司董事長，從年輕創業時女朋友就不斷，廖妻也放任不管。她和廖男在2008年開始交往，並負責廖男生活起居，也陪著一同交際應酬，甚至出國談生意；直到2018年2人感情生變分手，但廖男想復合，並傳訊給黃女，內容提到「妳和我說好幾次，要照顧我到老，我也相信妳，也在和太太吵架時，說妳會照顧我到老，現在我生病了，妳一腳把我踢開，老婆說你不是說女朋友會照顧你到老嗎？」

黃女認為廖妻早就知道她的存在，但這期間卻沒對她採取任何行動，應該是宥恕、默認；但法官不採信黃女說法，仍判她需賠償40萬元給正宮。

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(中時電子報)