各部會相關官股企業董事長大搬風，行政院長蘇貞昌今意有所指說，桃勤公司董事長郭榮宗被拉下來剛好而已，還提及講酬庸第一個就是前台水董事長魏明谷。對此，國民黨團總召林為洲說，蘇貞昌直接點名魏明谷觀感不好，這很傷人，「被你弄下來，還要再補一刀」，對新潮流殺得刀刀見骨，大家等著看，是派系鬥爭還是專業考量。

林為洲表示，蘇貞昌欲在5月20前盡速將人事補好補滿，至少新任閣揆上任後不可能馬上換人，接下來就聽其言、觀其行，看是否是派系爭鬥分位置，還是專業考量。

藍委魯明哲說，總統大選結束後，轉換成「肥缺卡位戰」、「派系鬥爭」，目前520卡位戰已浮出水面，由於縣市長任期過半後，可派代理者直到任期屆滿，他推測地方諸葛可能有意到中央卡位，因此今年人事卡位戰恐歹戲拖棚，「一路卡到年底」，希望能回歸防疫。

行政院長蘇貞昌日前拔除桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義、華夏航科董事長趙麟3人董座職務，而華夏航科董事長趙麟也傳出可能遭撤換；另外，台水公司董事長魏明谷日前突然宣布請辭，也傳出是「被請辭」，蘇上午提任用人才「不排除政治人物」。

林為洲說，若用的還是政治人物，真的要和民眾好好說明，為何不叫酬庸，要不然就用專業學者，或靠內部晉升，對於蘇貞昌的人事聘用不是那麼樂觀。藍委呂玉玲也認為，蘇貞昌正在清理戰場，安排人馬，進行「閣揆保衛戰」，是否真能「破除酬庸」，「名單會說話」。

藍委萬美玲指出，民進黨各派系都在「圈地找人」，為2024總統大選做準備，但現階段應以防疫優先，不希望這段期間有人趁隙進行派系角力，她提醒，若要「卡燦」是民進黨家務事，但不要因而「卡建設與預算」。

據了解，被視為新潮流系共主的桃園市長鄭文燦「非常不高興」，因為「桃園幫」遭拔除前「都沒通知他」，後續前立委段宜康才在臉書開嗆「權力大到為所欲為」，加上台水董事長魏明谷疑「被請辭」，令外界解讀蘇系槓上新潮流。

(中時 )