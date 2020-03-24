根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)調查，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置，已成為未來城市智慧化的必然趨勢，全球大型儲能(BESS)容量將在2020年達到3.2GWh，且2019-2024年的年複合成長率更將達到22%。長期來看，隨著物聯網的推展，電網智慧化的趨勢將更加明顯，再加上電力傳輸效率與降低發電的碳排放等誘因，都將使得儲能市場持續擴展。

智慧電網中，儲能系統的用途區分為三個階段：初期為輔助服務市場，用來調配電力品質，是目前最為常見的儲能應用，廣泛存在於發電、輸配與用電的各個環節。中期開始則會有更多能量轉移服務，也同樣牽涉到因為再生能源導入所產生的能量調節，以及離尖峰用電的調節。後期階段則是更著重在局部自主發電與儲電的智慧電網系統。

智慧電網最終目的是讓用電需求與供給取得最適切的平衡點，而非完全不考慮發電效益的高額預留緩衝量的發電模式。TrendForce資深研究經理呂理舜指出，為提升傳統電廠的發電效率，透過需求響應(Demand Response, DR)技術將用電供給側與需求側的資訊整合，是目前公認的唯一途徑。此外，需求響應將發電裝置建立在需求側，可以降低長距離的電力傳輸，更進一步讓儲能系統與再生能源結合的方式更具有彈性，以及縮短成本回收時間。不過，目前發電側的使用功能還是較為多樣化且成本攤提速度最短，儲能廠商也積極在發電側配合當地的電網特性，尋求切入機會。

電力產業受到不同區域與法令的差異性，各地區的需求各有不同。北美儲能市場可分為表前儲能（發電與輸配電）、民生用儲能以及工業用儲能三類。表前儲能透過與再生能源充電的搭配，按照投資稅抵免(ITC)和加速折舊(MACRS)的稅賦獎勵，2016年將補貼獎勵範圍從太陽能擴大至儲能系統，可享有22%~30%不等的成本抵免。民生用儲能也隨著加州與夏威夷等地區的高額電價(23~30cent/kWh)，進而催生用戶側的儲能需求，包括Tesla以及Sunrun都推出太陽能系統搭配儲能系統。

歐洲地區已建置相當數量的再生能源發電，未來的重點將在需求的離峰電力儲存，近年德國等地區也積極建置家用型儲能。英國地區主要關鍵在於發電側應用，將太陽能和儲能並置時，大多是解決尖峰用電問題，尤其當暖氣造成的季節性用電升高，發電端必須要配置儲能裝置，以彌平尖峰用電的情況。二月初在英國的需求側響應標案中，協議容量已達到一年超過100MW的市場規模。

在亞洲方面，中國將電力輔助服務市場從目前由政府提供基本補助之價格機制，轉型為電力零售市場之機制，長期來看有機會擴大儲能在電網的應用，同時也將提高表後儲能的服務市場。然而，短期應該將儲能定位在發電側的輔助服務，還是調節輸配電系統，仍必須有明確的政策指引。日本從2009年開始，為將近五十萬戶安裝家用太陽能併網系統，目前十年期的優惠電力收購已到期，推升改裝市場的儲能應用需求。

(時報資訊)