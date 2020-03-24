嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴峻，影響已經擴散到世界各地，中鋼海外子公司包括馬來西亞、越南、印度廠等，中鋼(2002)董事長翁朝棟今日對海外主管同仁視訊勉勵，除瞭解各駐在國之疫情發展、各公司防疫應變計劃，也特別關心派駐同仁、眷屬之健康狀況。

新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心宣布提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，馬來西亞於3月18日宣布停工、越南暫停核發外國人簽證、3月22日印度宣布禁足令，讓中鋼派外同仁的處境更為艱辛。為表達母公司的關懷之意並鼓舞派外同仁士氣，中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智特別於3月23日下午邀集各部門副總與馬來西亞、越南、印度、新加坡、日本及中國大陸地區等海外子公司負責人及主要幹部進行視訊，除瞭解各駐在國之疫情發展、各公司防疫應變計劃以及需要母公司支援協助之處外，更特別關心派駐同仁、眷屬及越南、新加坡與印尼派駐同仁的健康狀況。

中鋼董事長翁朝棟期勉各駐地最高主管要向美軍海豹部隊學習管理之道，讓部屬願意跟著團隊方向前進，在面對疫情發展時，務必審慎規劃因應策略，臨危不亂，方可帶領團隊抗疫成功。

中鋼董事長翁朝棟也表示，目前日本、大陸地區等疫情暫時有緩和趨勢，疫情發展已逐漸轉移至歐美及東南亞等地。海外同仁所處各地民俗風情文化與台灣截然不同，當地員工衛生習慣、醫療資源亦迥然有異，尤其是中鋼印度公司、中鋼日鐵越南公司、中鋼馬來西亞公司更應特別加強防疫工作，例如：人員進出管制與工作場所消毒、宣導戴口罩勤洗手、用餐安全、減少搭乘公共運輸工具與出差、完備廠內人力分流辦公及人力保護措施等。

此外，中鋼董事長翁朝棟關切海外據點之防疫物資是否充足。中鋼越南公司表示，已透過當地台灣醫療診所協助取得足夠物資；中馬、中印、中貿新加坡、中鋼日本代表處及中國大陸地區等據點因提前應變與籌備，存量尚能滿足目前需求。

(時報資訊)