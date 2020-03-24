台灣高爾夫「一哥」林文堂今年蟬聯TPGA台巡賽獎金王，獲得台灣福興工業公司獨家贊助的獎金台幣30萬元，透露自己46歲還能縱橫高球場的秘訣，就是維持訓練、隨時準備好迎戰。

林文堂繼2015年贏得最佳球員及台巡獎金王，以及2018年台巡獎金王後，2019賽季連莊台巡獎金王，自設立台巡賽獎金王獎以來，他已經登上台巡賽獎金王寶座7丶8次之多。

林文堂持續練習、維持好身手，46歲依然在台巡賽有好成績。（TPGA提供／陳筱琳台北傳真）

林文堂指出，「努力」是蟬聯獎金王的重要因素，自己目前每天持續練球與練體能，「練體能對很多人來說是很無聊的鍛鍊，因此老婆也會在我身旁激勵、加油，幫我調配適當的飲食與營養，更鼓勵我看書與雜誌，增加視野，參考名家技巧等等。」

林文堂感謝身邊貴人幫助，例如仰德董事長許育瑞補助他搭機出國比賽的商務艙機票，讓他可以專心在比賽上，「許董常問候、鼓勵我，讓我很感動，只能以成績回報許董。而家人與老婆當然也是我成功的幕後推手，尤其是父親一路教我球技，老婆則是無微不至地照顧我跟孩子，讓我無後顧之憂去打拚比賽。」

今年體壇被新冠肺炎打亂一池春水，林文堂提到，疫情影響下許多比賽不知道何時才能恢復及正常運作，身為職業選手，仍要保持加強訓練，「機會總是留給準備好的人，一旦比賽開打，我隨時都準備好迎戰。」

(中時 )