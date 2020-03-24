儘管抗疫持續，全台百貨零售業為免3月業績跳水滑落，亦積極在下半月啟動預購，提前於4月開動母親節檔期促銷；其中大江購物中心春假首日開跑，首五日不僅來店禮加碼，消費滿999大江聯名卡友送200、APP會員送150。

台茂購物中心則於3月26日起首波推出「春購節」檔期，於新品上市期間，祭出諸多優惠，包括全館滿千送百，卡友禮與專區滿千送百，並有17大銀行信用卡配合滿額禮、分期禮，回饋率最高可達6.7%。

母親節是百貨業上半年重要促銷檔期，今年因為疫情衝擊，全台各家百貨、購物中心大多將檔期時間提前至四月春假開跑，以拉長活動戰線、增加滿額回饋等方式刺激買氣。中壢大江購物中心為增加主顧客消費意願，將發動二波加碼來店禮贈送攻勢，加碼大江聯名卡友消費滿999元即可獲得200元電子現金券。此外，全館指定店櫃累計消費滿4800元贈送400元電子現金券，大江聯名卡友刷卡結帳滿5000元再加送100元電子現金券。

而凡於萬寶龍、點睛品、珠寶、大家電及健康器材等指定業種消費滿6萬、12萬、20萬元分別可獲得900、2400、5000元的電子現金券，以挑戰全桃最優惠的消費回饋金額。

此外，往年深受消費者搶購的「小編嚴選」超優惠商品，將自3月30日起開放線上預購，讓APP會員不用現場排隊也能輕鬆購入。

(工商 )