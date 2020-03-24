美國再次梭哈推無限量寬鬆，美元應聲走弱，亞洲主要股匯市紅通通，外資匯入轉買超，台股收復9,000點大關，新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，盤中勁揚1.55角，終場收在30.316元兌1美元，升值8.9分，台北外匯經紀公司成交量10.73億美元。

外匯交易員指出，美國繼一次降息4碼（1個百分點）到趨近於零之後，再度梭哈推無限量寬鬆，美元反轉走弱，激勵外資匯入，終結連12個交易日賣超台股，加上肺炎疫苗進度傳出好消息，新台幣受連動走升，後勢若再傳利多消息，預料可望轉為偏升格局。

(工商 )