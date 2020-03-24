股匯雙漲 新台幣收盤升值8.9分 16:222020/03/24 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國再次梭哈推無限量寬鬆，美元應聲走弱，亞洲主要股匯市紅通通，外資匯入轉買超，台股收復9,000點大關，新台幣升勢強勁，上演股匯雙漲，盤中勁揚1.55角，終場收在30.316元兌1美元，升值8.9分，台北外匯經紀公司成交量10.73億美元。 外匯交易員指出，美國繼一次降息4碼（1個百分點）到趨近於零之後，再度梭哈推無限量寬鬆，美元反轉走弱，激勵外資匯入，終結連12個交易日賣超台股，加上肺炎疫苗進度傳出好消息，新台幣受連動走升，後勢若再傳利多消息，預料可望轉為偏升格局。 (工商 ) #股匯雙漲 #新台幣 #美國 #梭哈 #無限 也許您會感興趣 推薦閱讀 三箭齊發激勵股匯雙漲 新台幣勁揚逾2角 14:022020/03/20 財經 王道銀行將買回庫藏股 並轉讓予員工 15:142020/03/20 財經 股匯衝衝衝 新台幣終結連七貶 18:512020/03/20 財經 新台幣REER又高於韓元 不利出口 04:092020/03/21 財經要聞 政府護盤三箭齊發 股匯雙漲 04:102020/03/21 財經焦點 美艦頻闖南海 陸恐再用雷射光攻擊 04:092020/03/22 焦點新聞 保單零利率時代 即將來臨 04:102020/03/23 財經要聞 《匯市》美元指數居高不下，韓元貶勢擴大、新台幣相對穩 10:342020/03/23 財經 股匯雙殺 新台幣重貶1.03角 16:262020/03/23 財經 財經熱門新聞 17萬人買0056高股息ETF 今年可能不配息？ - 財經 股災跌深反彈先跑再說？ 專家驚揭這群散戶死最慘 - 財經 蘋果震撼彈！５奈米延後量產 - 財經要聞 - 工商時報 疫情拖累房市 專家警告：冰河期快來了 - 財經 連股神也賠慘！ 謝金河：疫情讓價值投資法全套牢 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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