嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，疫情影響已經擴散到世界各地，中央流行疫情指揮中心宣布於3／21起提升全球旅遊疫情建議至「第三級」，馬來西亞也於3／18宣布停工、越南暫停核發外國人簽證、3／22印度宣布禁足令，讓中鋼派外同仁的處境更為艱辛。

為表達母公司的關懷之意，並鼓舞派外同仁士氣，中鋼董事長翁朝棟、王錫欽總經理、黃建智執行副總特別於3月23日下午邀集各部門副總與馬來西亞、越南、印度、新加坡、日本及中國大陸地區等海外子公司負責人及主要幹部進行視訊，除瞭解各駐在國的疫情發展、各公司防疫應變計劃、需要母公司支援協助之處外，更特別關心派駐同仁、寶眷及越南、新加坡與印尼三位女性派駐同仁的健康狀況。

翁朝棟期勉各駐地最高主管，要向美軍海豹部隊學習管理之道，讓部屬願意跟著團隊方向前進，在面對疫情發展時，務必審慎規劃因應策略，臨危不亂，方可帶領團隊抗疫成功。

翁朝棟也表示，目前日本、大陸地區等疫情暫時有緩和趨勢，疫情發展已逐漸轉移至歐美及東南亞等地。海外同仁所處各地民俗風情文化與臺灣截然不同，當地員工衛生習慣、醫療資源亦迥然有異，尤其是中鋼印度公司、中鋼日鐵越南公司、中鋼馬來西亞公司更應特別加強防疫工作，例如人員進出管制與工作場所消毒、宣導戴口罩勤洗手、用餐安全、減少搭乘公共運輸工具與出差、完備廠內人力分流辦公及人力保護措施、造冊管理人員旅遊及接觸史，掌握居家辦公者健康狀況；另外，在日常生活上，期許同仁發揮守望相助與相互關懷的精神，作為彼此的後盾。

此外，翁朝棟也關切海外據點的防疫物資是否充足。中鋼越南公司表示，已透過當地臺灣醫療診所協助取得足夠物資；中馬、中印、中貿新加坡、中鋼日本代表處及中國大陸地區等據點則因提前應變與籌備，存量尚能滿足目前需求。

至於海外同仁關心的問題，翁朝棟也逐一回覆說明表示，返臺述職、眷探部分將俟疫情發展較為緩和後再作妥適彈性安排；已指派人力資源處與在臺主管關懷派外同仁的在臺家人，俾提供必要協助；公司團體保險也針對駐外人員提供SOS急病救助，倘若當地醫療資源不足，則可送至最近可支援救治國家。

另翁朝棟也提醒各據點應隨時注意當地疫情發展，切勿過度恐慌害怕，要隨時與政府駐外單位、臺商協會及臺商企業保持密切聯繫，每天要掌握派外同仁的行蹤與健康情況，外出要結伴同行，切勿單獨行動，以保障人身安全。

最後，翁朝棟表示，3月24邀請台灣戰略模擬學會與經理部門分享「從SARS防疫經驗看新冠防疫」，並檢視該公司的防疫應變組織及危機管理作業程序，他請同仁與貴寶眷們放心，大家齊心努力，共同攜手穩健前行，用愛與信任團結彼此，必能安然度過疫情的黑暗期，回復正常工作與生活。

(工商 )