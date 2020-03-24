富邦VIX近4個交易日大洗三溫暖，淨值從高檔14.29元，短短4天就跌到今日收盤8.03元，跌幅逾4成，而以盤中一度觸及7.87元計算，則跌幅更達44.9%。

富邦VIX（係基金名稱，全名係富邦標普500波動率短期期貨ER期貨基金）之前隨著美股大暴跌，淨值快速從低檔回升，至上周四（3/19）盤中最高點，一度來到14.29元，之後隨著美國總統川普與Fed（聯準會）相繼祭出振興經濟方案的救市措施，加上我國安基金宣布周五隨機進場，而在高檔大洗三溫暖。

該基金周一高檔還有13元價位，但相隔一天的低檔，已來到7.87元，上下震幅之大，心臟需要很夠力，才能抗得住壓力。該金今爆量逾70萬張，重挫33.08%，報8.03元。

業內人士指出，富邦VIX隨著美股標普500波動而波動，在近期美股大漲或暴跌似成常態下，係該基金淨值跟著大洗三溫暖主因，由於全球（或說北美）疫情蔓延還在未定之天，該股短期走向，仍視疫情變化跟著美股七上八下。

(工商 )