新冠肺炎疫情持續擴散，各國紛紛加緊腳步研發疫苗，像是嘉義長庚醫院中醫科研究團隊，日前尋找對新冠肺炎病毒有療效的本土植物，經特殊萃取就發現，台灣本土茶葉可抑制病毒增生，已獲得國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌(Journal of medical virology)」接受並刊登。

嘉義長庚醫院研究團隊日前經特殊萃取發現，台灣本土茶葉中的有一種結構物質可抑制病毒增生。（圖／維基百科）

根據《聯合新聞網》訪問嘉義長庚醫院、中醫科主任吳清源指出，台灣本土茶葉有一種經特殊萃取「多酚羥基茶駢酚酮」結構的物質（Theaflavin），可結合在新冠肺炎的病毒上，此物質可以結合在控制病毒增生的重要蛋白酶（RNA依賴性RNA聚合酶）並抑制其活性，進而抑制新冠病毒增生，此蛋白酶同時是新冠肺炎藥物瑞德西韋（remdesivir）攻擊的主要目標，但此項研究發現目前僅為電腦運算結果。

嘉義長庚醫院、中醫科主任吳清源。（圖／嘉義長庚醫院網頁）

吳清源帶領研究團隊，與醫學研究部博士龍志浩、藥劑部主任林育昰、健康資料加值中心主任楊曜旭，和高雄長庚醫院醫師周煜倫等人，目前這項研究成果已刊登在國際SCI醫學期刊「醫學病毒雜誌」上，供各地科學家參考。

台灣本土茶葉中的有一種結構物質可抑制病毒增生，此研究成果能開啟更深入醫學研究，對疫情有幫助。（圖／Pixabay）

吳清源帶領的研究團隊還發現，其中以發酵茶的成分較多，但目前不確定多少劑量會有療效，希望此研究成果能開啟更深入醫學研究，對疫情有幫助。由於目前還須進一步驗證其效果，院方也建議，民眾維持平常保健飲用即可，不用刻意喝太多。

(中時電子報)