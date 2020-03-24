新冠肺炎爆發後，關於疫情源頭眾說紛紜，外界大多認定是發源於湖北的華南海鮮市場，然而大陸外交部發言人近日卻開始質疑是美軍把疑似流感、實為新型冠狀病毒的瘟疫帶到武漢，美國總統川普拒揹黑鍋，直稱該病毒就是「中國病毒（ Chinese Virus ）」，引發雙方不斷隔空交火。

大陸外交部發言人近日質疑是美軍把疑似流感、實為新型冠狀病毒的瘟疫帶到武漢，更學起美國要求「公開數據，給大陸和全世界一個交代」，引發美方強烈不滿。沒想到大陸駐法國大使館在推特上又火上加油，23日在推特上發文批評「美國依靠謊言和種族主義，而不是靠科學與有效措施來遏制病毒（COVID-19）」，還用「川普大流行病」（Trumpandémie）註記，被質疑存心引發外交大戰。

中國駐法國大使館23日在推特上批評美國，還用「川普大流行病」（紅框處）註記。（圖／翻攝自中國駐法國大使館推特）

美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ）。（圖／美聯社）

大陸駐法大使館這則推文以法文寫道「這是白宮的醜陋策略，以轉移對『川普大流行病』（Trumpandemia）的批評」，歐洲議會成員本森（Sophia Bengtsson）立刻回罵「中國駐法大使館進行了非常無恥的宣傳」。

不僅如此，美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ），近來也與大陸外交部發言人之一的華春瑩，在推特上展開一來一往的隔空論戰。華春瑩首先於19日發布推文指出，大陸自1月3日以來，持續向美方更新國內疫情狀況及應對措施，而美國國務院也於1月15日對旅居中國的美國民眾發出疫情警示，華春瑩不解「現在竟然還怪中國拖延，是認真的嗎？」，要美方好好看清楚時間軸。

美國國務院發言人歐塔加斯（ Morgan Ortagus ），近來就與中國外交部發言人之一的華春瑩，在推特上展開一來一往的論戰。（圖／翻攝自歐塔加斯推特）

華春瑩在推特上憤怒到連發好幾則推文，怒嗆歐塔加斯。（圖／翻攝自華春瑩推特）

歐塔加斯則於20日引用華春瑩該則貼文，駁斥「1月3日，大陸當局已經下令摧毀2019年冠狀病毒的樣本、要求武漢醫生噤聲，並對網路上民眾疑慮聲音進行審查。大陸外交部發言人說得對，國際社會一定必須好好審視這個時間軸」。雙方一來一往、互不相讓，火藥味十足，看來在疫情平息落幕之前，美中2國恐怕還有多場口水戰要打。

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(中時電子報)