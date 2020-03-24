健康公宅一戶住戶的浴室天花板去年底嚴重漏水，宛如瀑布，至今仍未解決。（應曉薇議員研究室提供／譚宇哲台北傳真）

北市議員應曉薇接獲松山區健康公宅住戶陳情，入住不2年的新成屋，浴室天花板漏水竟如瀑布傾瀉而下，向管理單位反映3個多月遲未改善，讓住戶質疑根本設計不良，北市都發局表示，已請廠商盡快進場修繕，並釐清漏水責任，後續也會討論住戶補償相關事宜。

健康公宅位於松山區健康路307號，提供1至3房共507戶，租金1萬400元到2萬7200元不等，另視弱勢戶所得狀況提供不同額度租金補貼，但2018年5月開放入住後，陸續傳出陽台漏水、浴室排水不佳、插座沒電甚至蟑螂入侵等問題。

應曉薇指出，市府耗資17億興建健康公宅，入住不到2年，就有部分住戶屋內開始漏水，其中一戶住戶浴室天花板去年底嚴重漏水宛如瀑布，申請報修後，至今仍無法徹底解決。

應曉薇表示，健康公宅住戶中有許多弱勢，入住以來狀況百出，市府身為房東，應立即盤檢公宅設計，調查營建廠商是否按圖施工，並予以究責，也請管委會以同理心為全體住戶爭取權益。

都發局住宅服務科長邱婉清回應，去年底接獲9樓住戶反映浴室天花板漏水，多次前往止漏，但成效不佳，已請10樓住戶配合30日前先搬至其他空房，由10樓施工止漏，待施工完成後再讓住戶搬回，後續會釐清漏水原因及責任，研議住戶補償相關事宜

邱婉清坦言，健康公宅開放入住後，陸續有住戶反映漏水問題，目前個案漏水原因皆不同，營建廠商皆依約在保固期內提供修繕，後續也會要求營建廠商掌握漏水原因。

(中時 )