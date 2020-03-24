清明節台金線第4波加班機，明（25）日上午9時開放訂位，預計加開4月2日（周四）立榮15：10台北起飛班機計1架次，雙向提供140個座位數，訂位民眾應於3日內完成開票。

縣府表示，民航局第3波加班機開放訂位後，近期仍有鄉親反映未訂到機位，楊鎮浯縣長關心旅台鄉親返鄉掃墓和祭祖，指示觀光處於3月16日至20日進行需求調查，並據以與航空公司協調加班機。

縣府提醒，這波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被搶空的心理準備，希望大家早作好準備，以免向隅。

縣府觀光處規畫4月1日至2日於台灣西部各大機場、4月5日及6日於金門機場設置鄉親服務臺，派員密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機疏運旅客。

鄉親訂票確定後，應於3日內依航空公司的通知或指示期限開立機票，同時因清明管制期間台金航線（4月1日至3日台灣往金門及4月4日至6日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請大家多加留意。

(中時 )