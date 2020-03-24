國內新冠肺炎疫情近日因全球僑胞及流學生返國逃難潮確診人數爆增，值農曆3月3日（國曆3月26日）玄天上帝聖誕，中國武當道教太玄法師協會日前獲玄天上帝降旨，要求以「驅瘟除疫」法會取代祝壽大典，信徒除感念神明慈悲，對於這次疫情，神明兩度在關鍵時刻降旨要求辦「驅瘟除疫」法會，頗感靈驗。

太玄法師協會理事長蕭道賢表示，去年十月信宗欲往大陸祖廟尋根，神明曾降旨指：現在不去，要等很久，當時還不明白是什麼意思，沒想到農曆年後爆發新冠肺炎疫情，果然大家都無法出國了。

蕭道賢也說，每年農曆三月初三是玄天上帝壽誕，今年因疫情多個大型宗教活動都取消了，日前請示，是否辦祝壽大典，卻獲得以祈安驅瘟除疫科儀取代祝壽。也因而要在24日起一連3天舉辦「祈安驅瘟，除疫科儀」聖會，以火符去除瘟疫，祈求安定人心，國泰民安。

太玄法師協會法師鄭茂祥指出，今年農曆1月16日（國曆2月9日）玄天上帝已第一次指示辦理祈安除疫法會，當時確診病例數18例，全球有26個國家及地區傳出確診病例，那時剛好是國內防堵第一波中、港、澳入境可能帶來疫情的關鍵時刻。

此次祖師爺又降旨辦驅瘟除疫法會，剛好又遇到大量僑民和留學生返國造成國內確診病例數激增的關鍵時刻，至3月24日國內確診病例達215人，而全球172國家或地區已累計366629病例 ；對於玄天上帝兩度降旨辦祈福法會，信徒紛紛覺得時機點太巧合，也祈盼神明保佑，讓台灣可以守住第二波疫情來襲。

(中時 )