調查局溯源追查假消息來自大陸網站「天涯論壇」。（調查局提供）

調查局溯源追查假消息來自大陸網站「小兵報道」。（調查局提供）

台灣口罩禁出口，卻捐給巴拉圭、日本，甚至加註「可憐的台灣人，還在每天排隊買口罩」，這些內容具有挑撥民怨的假消息，在網路上盛傳，台中市某前里長就因轉傳這樣的假消息被調查局台中市調處約談到案後移送法辦，假訊息防制中心溯源調查，這些散播的假消息都來自大陸網站，調查局除依法偵辦移送，並再次呼籲民眾不要轉傳不實消息，以免觸法。

調查局指出，政府為了防疫徵用口罩並禁止出口，引發部分民眾不滿，通訊軟體LINE謠傳「台湾地区悄悄的给巴拉圭捐100万口罩和10万个一次性手术帽，台湾人民和媒体没人知道，这是当地自己爆出来的！」簡體字假消息及「民進黨禁止口罩出口，甚至不准父母親寄口罩給國外的子女，卻不只給了日本1000萬片，每週進貢美國10萬片，還悄悄的送給委內瑞拉、巴拉圭口罩，台灣人民和媒体沒人知道！可憐的台灣人，還在每天排隊買口罩？」，具有挑撥內容的假消息。

台中市某前里長，更是將LINE的謠傳內容的「民進黨」更改成「中央」轉貼到臉書。台中市調查處22日將這名前里長約談到案，偵訊後依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》及《社會秩序維護法》移送台中地檢署。

調查局假訊息防制中心指出，經溯源調查，這些假消息都是來自大陸網站，包括臉書粉絲頁「今日海峽」、大陸社群「天涯論壇」及「微博」、「小兵報道」等，都炒作這些假消息，民眾轉傳因而觸法。

調查局重申，「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性前，不要轉發散布，以免觸犯相關法律、負刑事責任。

(中時 )