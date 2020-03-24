【現場直播】疫情紓困加碼！行政院說明最新情形｜2020.03.24

針對600億元新冠肺炎特別預算案外，加碼400億元案，行政院長蘇貞昌今日在立法院備詢時表示，「等下就會拍板」。行政院預計在下午5點舉行記者會，說明紓困2.0政策。

國民黨立委曾銘宗質詢時指出，新冠肺炎疫情下，相關單位沒有滾動性檢討經濟影響衝擊，例如主計總處只是按季評估，上周堅持今年經濟成長2.37％。

蘇貞昌回應，有人以為政府沒在做，但其實他跟相關部會都有大集會，上周六、日都有開會，本周一由蘇貞昌親自主持會議。

蘇貞昌說：「等下拍板，各部會要做什麼，具體的東西要拍板出來。」行政院隨後也發布通知，傍晚5點舉行記者會，由行政院政委龔明鑫主持，說明紓困2.0方案。

行政院政委龔明鑫表示，對一般民眾，可延緩繳稅一年，或分期繳稅三年。貸款可以申請本利延緩繳納6個月。央行日前降低利息1碼，即0.25％；公股行庫房貸1000萬內再降1碼，總共2碼，為期6個月。信用卡、車貸等消費性貸款，再降2碼 ，共3碼。

(工商 )