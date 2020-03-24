為搶攻春天外食商機，EZTABLE攜手多家餐廳推出「 2020 EZTABLE 花賞美食節 」限時優惠活動，集結近百家餐廳及各家銀行夥伴，即日起至4／10日前訂位，並在4／30日前用餐，可享最低3.5折優惠。

「 2020 EZTABLE 花賞美食節 」限時優惠活動期間，漢來海港推出4人同行，1 人免費，吃到飽最低 510元／人起（原價 715元／人）饗食天堂 4 月吃到飽享85折優惠，最低 653元／人（原價 768元／人）晶華國際酒店集團的柏麗廳限時 8 折優惠，最低 685元／人起（原價 858元／人)，台北凱撒大飯店的CHECKERS 預付訂位享78折優惠，四人同行，再加碼1位孩童或長青族用餐免費，台北士林萬麗酒店的士林廚房推出壽星享5折優惠。

除此之外，EZTABLE 再加碼祭出「10%加碼回饋」的優惠。凡在活動期間內於線上預付訂位指定餐廳並用餐完畢，即可獲得 10% 加碼回饋金，下次用餐即可以全額折抵現金，等於吃一餐，下一餐免費招待。

EZTABLE 簡單桌聯手全台超過100家的餐廳及華南銀行、星展銀行、花旗銀行、台新銀行等各家銀行夥伴，祭出最低3.5折的超殺優惠，並攜手異業合作夥伴加碼提供The CHOYA至極梅酒、台灣大車隊搭車金 及生活市集提供總價值超過40萬元的獨家好禮，希望在這段艱難的期間與台灣民眾、餐飲業者一起共體時艱，渡過的難關。

(工商 )