每個孩子，都是父母的心肝寶貝，但有許多弱勢家庭父母苦惱於負擔不起高單價的奶粉費用，沖泡奶粉讓寶寶們吃飽喝足，是如此難以實現的心願。適逢兒童節前夕，道家人文協會於今(24)日舉辦補足營養．滋長未來～愛心奶粉捐贈活動，繼去年首度捐贈720罐奶粉後，二度依新北市政府社會局提供的弱勢家庭需求，加碼每月捐贈100罐0-3歲學齡前奶粉，持續一年共1200罐，由社會局張錦麗局長代表受贈。

協會二度依新北市社會局提供的弱勢家庭需求，加碼每月捐贈100罐學齡前奶粉，持續一年共1200罐，累積受惠嬰幼兒達1500人次。（圖／道家人文協會提供）

協會理事長張旖表示：「奶粉是嬰幼兒成長過程必需的營養品，但對弱勢家庭來說，一個月幾千元的奶粉開銷，卻是心有餘而力不足的沉重負擔，家長不得已只好用稀飯或米漿取代給孩子吃，令人十分心疼。兒童關懷一直是協會創會榮譽理事長紫嚴導師非常重視的領域，每個孩子都充滿無限可能性，當我們願意用心守護，等於在孩子心中種下一棵愛的種子，長大後將茁壯轉化為開拓人生的勇敢與回饋社會的力量。」而在捐贈儀式現場，協會公益大使發心娃娃特別帶著愛心奶粉現身，交由張旖理事長致贈給張錦麗局長，兩人也一同將牛奶倒入特製的大型奶瓶壓克力牌，象徵攜手用愛灌溉，守護孩子們健康成長，進而滋長出美好的幸福未來。

受贈家戶代表的小朋友開心地挽著協會公益大使發心娃娃的手，一同合影留念。（圖／道家人文協會提供）

小宇(化名)年僅1歲，有一個5歲的姊姊，媽媽在離婚後獨力撫養姊弟兩人，收入主要仰賴家庭手工，經濟相當吃緊，總要省吃儉用才能添購一罐奶粉，好為小宇補充營養，自從收到協會捐贈的奶粉，減輕了家中的開支，小宇的媽媽感激地說：「很感謝協會的幫忙，讓我們一家人度過艱困的關卡，小宇也喝得很習慣，沒有厭奶或適應不良，兩個孩子總算可以吃得比較好，之後我也會繼續努力把孩子養大。」新北市政府社會局張錦麗局長，亦對活動表達感謝：「謝謝道家人文協會及各界愛心援助，這份凝聚眾人的心意，不只讓弱勢家庭嬰幼兒的關鍵成長期獲得足夠營養，還能為社會帶來更多溫暖，讓愛源源不絕持續擴展。」

(中時電子報)