鹿港鎮長許志宏至鹿港鎮第一公有零售市場關心攤商近日營業情形，並向攤商說明4月起至6月止，3個月租金減半的紓困措施。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏至鹿港鎮第一公有零售市場關心攤商近日營業情形，並向攤商說明4月起至6月止，3個月租金減半的紓困措施。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏至鹿港鎮第一公有零售市場關心攤商近日營業情形，並向攤商說明4月起至6月止，3個月租金減半的紓困措施。（謝瓊雲攝）

新冠肺炎在全球大流行，台灣境外移入確診案例暴增，全台累積確診215例，自13日的累計確診50例，短短11日已暴增4倍以上；各行各業叫苦連天，中央地方也紛紛祭出紓困措施，鹿港鎮長許志宏24日也宣布，4月起至6月，公有市場攤商租金減半，將有400多個攤商受惠。

許志宏表示，公所管理的第1公有零售市場、果菜市場、早市攤販零售市場等3處公有攤商，將先減租3個月、租金直接打對折，盼能補貼攤商，6月之後將會再視疫情發展情況重新評估。

許志宏說，很多攤商反映，新冠肺炎疫情拉緊報，不少民眾深居簡出，外地遊客、在地消費民眾都明顯少的，風景區、市場、老街街區，人潮稀稀落落、人氣不再，生意大不如前，希望減租陪攤商們度過眼前難關。

洛津里長黃文秋感嘆，他在第1市場經營豬肉攤幾十年，從沒有看到這麼慘的狀況，連今天農曆初一，很多人家裡需要拜拜，照道理市場是一大早就會熱鬧滾滾，沒想到受到疫情影響，人潮竟比平常更少！真的不知道生意怎麼做。

市場自治會長黃俊文則說，第2波疫情升溫，嚴重衝擊第1市場攤商經營，平日業績就下滑5、6成，假日也比以前少3成，他強調公所每周3下午都會做市場大消毒、非常徹底，所有攤商也很配合防疫，戴口罩、攤位每日消毒工作等，希望民眾不必恐慌。

許志宏說，鹿港鎮內公有市場、果菜市場等早市、夜市攤商和店鋪攤商等，共計4百多攤，因攤位與大小不同、租金各異，經估算租金減半後，公所鎮庫每月將短收約50萬元，總計3個月就少了150萬元，盼與攤商共體時艱。

(中時 )