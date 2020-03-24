新北市長侯友宜日前至樹林肉品市場視察防疫情形，確保民生肉品、農產在疫情蔓延期間不中斷，能穩定供應。侯友宜表示，目前新北市肉品、農產單位防疫做得相當到位，另新北市也與外縣市談好合作，若真的有人員染病導致產線中斷，也會與桃園、台北市等地合作，互相支援，維持價平量穩。

新北市農業局為確保肉品市場、家禽運銷合作社、果菜批發市場人員安全，在所有場區建立單一通道，設置體溫檢查哨，人員進場均先量體溫、酒精消毒、戴上口罩列冊。

侯友宜指出，目前新北市肉品中心有5條生產線，已將人員相互隔開、分流，避免產線人員染病交叉感染、泰山家禽中心9條生產線也是同樣做法，板橋、三重果菜批發市場亦是。

侯友宜還提到，新北市現已與各縣市成立「聯防互相支援網」，只要供應鏈出問題，縣市便會相互合作，提供食物予對方，新北果菜市場會與台北市配合、肉品市場與桃園、新竹、苗栗相互支援，家禽市場與台北市、桃園12家私人屠宰場合作。

新北市農業局指出，除了檢測體溫，新北市肉品市場、果菜市場、蔬菜市場每日上、下工前都會在場區進行全面消毒，使用漂白水清潔拍賣機台、服務台、辦公室環境，另每輛貨車進入場內也都須再做消毒，在防疫措施上「超前部署」。

農業局表示，目前蔬菜價格並未受到疫影響，相當穩定，平均每公斤15至20元、毛豬平均每公斤69元、雞肉每台斤50元，與往年比較相差不大。

(中時 )