美國聯準會宣布量化寬鬆（QE）計畫規模將擴大至無上限，周二香港恆生指數收盤大漲967.36點或4.46%，為22663.49點。國企股(H股)收漲4.940%，為9184.44點。

聯準會承諾無限量挹注美元帶動隔夜COMEX黃金期貨大漲5.26%，黃金股應聲飆漲，招金礦業漲17.58%，恆興黃金漲17.36%。科技股集體勁揚，中興通訊漲11%，中芯國際漲6.5%，騰訊漲5%。消費股與地產股亦表現強勁。

(時報資訊)

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