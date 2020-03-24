新冠肺炎疫情的挑戰日益嚴峻，清華大學自農曆年起陸續採取量測體溫等全面的防疫措施，但24日校方接獲新竹市衛生局通知，有26名同學及教授與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離，與該批師生有關的20門課即日起到31日改為遠距上課。

校長賀陳弘隨即寄信告知全校教職員生，這26名同學及教授在校內修習及教授的課程共20門，修課人數共900多人，校方已一一用簡訊及電郵通知，請他們依疫政單位規定，從即日起至3月31日自主健康管理，盡量避免出入公共場所，如必要出門時應戴口罩，每日早晚各量體溫1次、詳實記錄體溫及活動史。此外，這20門課也從即日起至3月31日改為遠距上課。

賀陳弘在信中指出，在這個嚴峻的時刻，請全校教職員生一定要更提高警覺，勤洗手、做好個人健康管理，配合各項教學與生活的防疫措施，包括全校電子打卡管制系統，以及部分行政單位異地辦公等防疫作為。

「愈在動盪不安的時刻，校園愈要發揮善意及同理心。」賀陳弘期盼全校教職員生互相勉勵幫助，讓清華園內的研究與教學，即使在困頓中也盡可能不中斷，並期盼26名師生平安健康地度過檢疫期

改為遠距教學的課程包括：全球暖化與環境衝擊、兩門書報討論、通訊之數學方法、檢測與估計理論、計算機圖學、經濟學原理二、數位訊號處理、數位聲訊分析與合成、西洋文學概論二、應用語言學、英文二、文學作品讀法二、英語聽講二、從《哈利波特》學英文、全球政治經濟學、文件探勘、網球初學、服務學習--校園國際交換生服務計畫、機率。

(中時 )