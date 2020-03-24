以驍勇善戰聞名的美國海軍陸戰隊(United States Marine Corps,USMC)，現役員額18萬，後備員額3.8萬，是世界員額最多的陸戰隊。然而美軍指參系統打算大幅縮編陸戰隊，10年內裁減1.2萬人，希望能夠更快速的海外部署，因應未來的戰場環境。

美國陸戰隊時報(Marinecorps times)報導，海軍陸戰隊司令貝爾傑（David Berger）表示，陸戰隊正在研擬新的戰略部署，著眼未來的潛在對手是中國大陸與俄羅斯這樣的大國，因此計劃在2030年之前，重新規畫陸戰隊的編制，往快速打擊與無人機、自動化的方向發展，因此現在的戰車營、戰機中隊、砲兵營都會縮小。

報導稱，美國陸戰隊正在解散其3個戰車營，並裁撤所有的陸戰隊憲兵，還將削減步兵營的數量，從24個減少到21個，砲兵營從21個減少到5個，兩棲突擊車隊的數量從6個減少到4個。即使是航空運輸中隊也要減少，計劃削減MV-22魚鷹機、攻擊直升機和重型直升機的機隊，裁減具體數量未知。

甚至戰機中隊也要縮小，垂直戰機F-35B和航艦戰機F-35C的中隊數量從16個減少到10個。

總體而言，陸戰隊作戰發展司令部(MCCDC)預計在未來10年內，總員額將裁減掉1.2萬人。

美國陸戰隊計畫增加機動精準火砲/火箭系統的投資，使這種發射器可以投放更多種類的精準武器。(圖/USMC)

MCCDC說，因應新型態的戰場，資源將投入在遠程精確射擊、偵察和無人機系統，比如無人機中隊的數量要比現在增加1倍，然後研發新型陸攻反艦武器，目前正在改良M142高機動火砲火箭系統( HIMARS)，這種多功能發射器，可以與聯合輕型戰術車(JLTV)和海軍打擊飛彈(Naval Strike Missile,NSM )配合使用，可以將敵方船隻擊沉在海上。

MCCDC在新聞稿中說：「陸戰隊一直向前邁進，我們將繼續評估與試驗，來完善我們的部隊結構，提高對戰場的威懾能力。」

(中時電子報)