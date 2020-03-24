2017年11月22日，50歲男子李國輝自稱遭到幻聽騷擾，竟憤而在新北市中和區興南路租屋處縱火，造成8名房客以及李的胡姓友人共計9人慘死，李嫌遭判死刑，但死者家屬也因房東隔出那麼多房間出租圖利未盡到消防安全而怒控房東

，新北地檢署今天將連姓房東依過失致死罪嫌起訴。

據了解，涉嫌縱火的李國輝因收入不穩在2016年3月和女友分手，又請緬甸籍友人Myu Zaw刪除他在前女友臉書的不雅留言，但李國輝認為友人沒幫忙還害他受到幻聽騷擾，先後在前女友乾妹、中和某里長住家附近縱火，並均遭法辦。

李國輝為了逃避幻聽多次搬家，最後以每月2500元遷入友人胡進福於中和興南路租屋處，但他又以聽到聲音為由，在二度警告租處的蘇姓男子後，於2017年11月22日取出以寶特瓶盛裝的預藏汽油縱火報復，造成包括友人胡進福在內共9名房客慘死火窟。

地院合議庭認為，李國輝放火後迅速逃離現場且迅速變裝規避警方追緝，「比一般人更為深慮」，心神狀態正常並無減刑可能。且犯罪手法殘酷、泯滅天良，並造成9人冤死，對民事損害填補隻字未提，家屬對他仍無法宥恕，將他判處死刑，褫奪公權終身。

但家屬他認為，負責出租的連姓房東，將公寓隔出那麼多房間出租圖利，最後釀成9死意外，未盡到消防安全責任，應該被追究責任。新北地檢署經過偵辦後，今天將連姓房東依過失致死罪嫌起訴。

(中時電子報)