外送服務業者Uber Eats有感於新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散，各種困境與不確定性籠罩全台，於今（24）日宣布，將針對醫護專業人員、餐廳業者、合作外送夥伴及平台用戶，推動一系列支援計劃，與台灣社會一同渡過這個艱困時期。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「自疫情爆發以來，Uber Eats 不斷與餐廳及外送夥伴密切了解現況，以期提供夥伴們適切的協助。身為平台上18,000家餐廳的合作夥伴，Uber Eats 深知外送服務能夠為餐廳開創額外營收來源，因此推出『Eats 挺你』支援台灣計劃，Uber Eats 除了持續不間斷以廣宣資源為現有合作餐廳夥伴刺激單量，也挹注額外資源，協助5,000家中小型餐飲業者享免平台上架費，加速加入餐飲外送服務行列，開拓更多業績來源。」

即（24）日起，Uber Eats 與醫療院所合作，提供25,000份免費餐點給第一線的防疫與醫護人員，希望藉以健康與優質的餐點支援抗疫最前線，感謝他們日夜輪班守護台灣民眾的健康。此外，對於近期許多餐飲業者表達內用業績備受疫情嚴重衝擊的困境，Uber Eats 期望能幫助更多中小型餐飲業者加速加入平台，創造額外營收。即（24）日起，針對自備行動裝置的業者，將提供5,000個免平台上架費用的申請名額，讓中小型餐飲業者能夠更輕鬆、快速的上架至平台，啟動外送服務。

自疫情爆發以來，Uber 和 Uber Eats 即遵循衛生當局的指引，由營運、資安及安全等各部門組成了一支全球防疫應變團隊，確保全球各地包括台灣等市場，能在需要時獲得即時的協助。與此同時，Uber Eats 已於全球推出「無接觸」外送服務App新功能，讓消費者可在結帳時一鍵選擇將餐點「放在門口」或「放在大廳」，減少非必要的接觸。而 LINE Pay 付款選項也即將100%到位，已陸續於台灣 Uber Eats App 上線，成為信用卡以及 Apple Pay 支付以外的非現金交易新選擇。

Uber Eats 的外送員在疫情期間，遵照衛生當局的建議規範，落實比以往更嚴謹的相關安全措施，以確保自身與他人的安全。對於堅守岡位持續營運的餐廳業者， Uber Eats 也提供合作外送夥伴援助計劃，針對被衛生當局確診COVID-19新型冠狀病毒肺炎，或是被要求居家檢疫、居家隔離之外送員，提供至多14天的補助。

(中時電子報)