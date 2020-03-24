圖3. 「Hello！斑比」住房專案，旅客可以體驗經典日式浴衣。圖：綠舞提供

抹茶體驗是旅客來訪必玩的活動之一。圖：綠舞提供

綠舞「Hello！斑比」住房專案能暢玩「斑比山丘」。圖：綠舞提供

兒童清明連假即將到來，宜蘭綠舞觀光飯店首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作，推出「Hello！斑比」住房專案。

假期就從飯店開始，旅客從入住後可以拿到精選限量「綠舞x斑比山丘」獨家合作好禮，接著在日式園區內暢玩手作抹茶及經典浴衣體驗、渡過放鬆的午後時光；翌日享用豐富早餐後，還能玩滑草、射箭等戶外活動，退房後再開車前往距離飯店僅需20分鐘、位於宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」園區，零距離餵食可愛小梅花鹿、逛戶外美食市集。不需出遠門及可感受濃郁日式風情，輕鬆享受美好愜意的宜蘭之旅！

宜蘭綠舞觀光飯店推出「Hello！斑比」住房專案，即日起至5月31日，雙人房最低6,590元起；家庭四人房最低10,690元起，含早餐最低每人不到3, 000元，假日不加價！每房皆依房型人數贈送飯店早餐、經典浴衣體驗、手作抹茶之外，還能免費暢玩宜蘭人氣景點「斑比山丘」，以及獲得獨家「綠舞x斑比山丘」合作好禮乙份 (數量有限，送完為止)。

前十組訂房加碼送斑比山丘「大拉布娃娃」(價值790元) 乙隻！「綠舞x斑比山丘」合作好禮內含斑比山丘人氣周邊商品斑斑帆布袋，以及綠舞百變狐狸面具。另外，為歡慶兒童節，4月4日當天入住不限專案，每房再送綠舞吉祥物烏咪娜咪抱枕乙個(不挑款) ，讓可愛又療癒的氛圍陪伴您整個假期！

坐落於宜蘭五結鄉，鄰近蘭陽溪、宜蘭河與冬山河的綠舞觀光飯店，為全台唯一日式主題庭園飯店，園區內經典浴衣、抹茶體驗、忍者體驗營等豐富主題活動，皆深受旅客喜愛。除能在飯店暢玩設施及活動外，還可驅車前往宜蘭冬山鄉「梅花湖風景區」，可以沿著湖畔而行或騎自行車，欣賞波光粼粼的靜謐美景。

而飯店首度與宜蘭熱門景點「斑比山丘」合作推出住房專案，鄰近梅花湖旁的「斑比山丘」，園內放養許多可愛梅花鹿及水鹿，主打可以與小鹿近距離拍照、互動，園區內還販售小鹿周邊商品，以及室外貨櫃屋「拉布市集」等，也成為近半年來IG熱門打卡景點。邀您一同遠離塵囂、走進大自然，快來宜蘭開啟放鬆身心靈的舒壓之旅！

活動詳情請至官網：www.dwsresort.com.tw 或訂房專線03-960-3808轉6202／6203。

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