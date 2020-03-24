新冠肺炎襲捲全球，各國政府紛紛祭出抗疫政策，盼能遏止疫情蔓延。但日前上海卻傳出一名英國籍「洋女婿」返回中國大陸躲避災情，竟不願配合當地規定，前往隔離點進行隔離，迫使才剛生產完的妻子最後只能帶著孩子和母親到親戚家暫住，留他1人在家單獨隔離，自私行徑引來網友撻伐。

根據《南方都市報》報導，上海一名女子的英國籍丈夫，曾先後經德國、法國、瑞士等地區，最後於14日搭機抵達上海。然而在回到彭浦三泉路517弄的社區時，卻不顧妻子和丈母娘因為擔心剛出生的小孩，對他提出去隔離點隔離的要求，堅持要留在家中。

即使居委會人員前來協調也無法成功勸說他，最後只能讓妻子帶著2個月大的孩子和母親一同去親戚家借住，讓他獨自居家隔離。

消息傳出後引來大批網友撻伐，紛紛表示這名外籍丈夫既然要來上海，就應該遵守當地法律，要是拒絕隔離，當局就應該採取強制手段，再不願意配合就把他驅逐出境，另外也有網友大感不可思議，直言竟讓剛做完月子的妻子帶著小朋友離開家，實在是非常自私的行為。

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(中時電子報)